Tutuksuz yargılanacak

Eski eşinin kapısına dayanarak olay çıkaran Türkmenistan uyruklu Aydogdy Hydyrov şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşinin kapısına tekme attığı, yüksek sesle hakaretler yağdırdığı, öldüreceğini söyleyerek, tehdit ettiği belirtildi.

Tutuklandıktan sonra zanlının polise de hiç çekinmeden er ya da geç eski eşini öldüreceğini söylediği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 12 Haziran 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa'da sakin eski eşi 41 yaşındaki R.C.’nin ikametgahına giderek, giriş kapısına tekme atmak suretiyle uygunsuz tavırlar sergiledikten sonra, apartmandan çıkıp, sokak içerisinde yüksek sesle "O……seni öldüreceğim." demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlıdan suçlamalarla ilgili izahat istendiğinde ‘İkisini de öldüreceğim, bu namus meselesidir, bugün değilse yarın, yarın değilse içeriden çıktığımda öldüreceğim’ dediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle kaldığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Makhkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.