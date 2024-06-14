Durumu iyi değil

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan 41 yaşındaki Nadir Yılmaç dün ek tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının doktorların görüşü üzerine son 3 gündür Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğü belirtildi.

Zanlının akıl sağlığıyla ilgili kontrollerin süreceği, 15 gün içerisinde rapor hazırlanacağı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın Haziran saat 15.00 sıralarında zanlının Marmara bölgesinde ikamet ettiği evde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının 8 Haziran’da eşi ve çocuğuyla Girne’de bir otelde kalırken, oğlunu öldürmeyi planladığını, otelden ayrılırken bornoz kuşağını yanına aldığını söyledi. Polis, zanlının olay günü bornoz kuşağını, dokuz yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp sıkmak sureti ile öldürmeye teşebbüs ettiğini hatırlattı.

Polis, zanlının, çocuğun öldüğünü düşündüğünü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan komşusuna ve eşine “Oğlumuzu boğdum, öldürdüm” dediğini açıkladı. Olay yerine gidildiğini, zanlının tutuklandığını kaydeden polis, çocuğun da ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Polis, olay yerinde suçüstü yakalanan zanlının ifadesinde psikolojisi bozulduğu için oğlunu öldürmeye kalkıştığını söylediğini açıkladı.

Polis, çocuğun 4 ayrı doktor tarafından kontrol edildiğini ve sağlık durumu iyi olduğu için aynı gün taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru, evde yapılan incelemede üzerinde ne olduğu belli olmayan lekeli halının ve bornoz bağının incelenmek üzere kanıt olarak alındığını ifade etti.

Zanlının 10 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini belirten polis, aynı gün ceza-i ehliyetinin olup olmadığında dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının doktorların görüşü üzerine hastaneye yatırıldığını belirtti. Polis, doktorların zanlının ruh sağlığıyla ilgili raporu 15 gün içerisinde hazırlayacaklarını söylediklerini aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor beklendiğini açıkladı. Polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, doktorların görüşü doğrultusunda 8 günlük süreyi hastanede geçirebileceği belirtildi.