Cesur itiraf

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Haspolat’ta yaşayan Hüseyin Eren Yıldırım’ın

evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 10 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve içerisinde uyuşturucu bulunan 2 adet ucu yanık sigara ele geçirildi.

Tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlı, uyuşturucu maddeyi 14 gram olarak 8 bin TL’ye aldığını itiraf etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspolat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının evine yapılan baskında, 10 gram sentetik cannabionid ve içerlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını belirti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ifadesinde uyuşturucuyu tanımadığı siyahi bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.