20 günde yargı

Ercan Havalimanı’nda gümrük memurları tarafından yapılan aramada çantasında cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunan 21 yaşındaki Alman vatandaşı Burcu Boz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Demirhan Karakolunda görevli polis memuru,

7 Haziran 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlının valizinde Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilidin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, bir kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutex hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının” İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını, ilaçlara emare olarak el konulduğunu kaydetti. Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

