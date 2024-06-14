Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Türkmenistan vatandaşı Vepa Mamedov, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için gittiği esnada tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının, 12 Haziran 2024 tarihinde Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için geldiği esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 günlük vize süresiyle KKTC'ye ön izin ile geldiğini ancak bu süre içerisinde herhangi bir işlem yaptırmadığından dolayı 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 205 gündür ülkede kamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.