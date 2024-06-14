İki oğlu da aranıyor

Kuzey Kıbrıs’ta Rum arazileri üzerinde konut yaparak bunları satmakla suçlanan Afik Grup direktörü 73 yaşındaki Simon Mistriel Aykut, 5 günlük tutukluluğun ardından dün yeniden Lefkoşa’nın Rum kesiminde mahkemeye çıkarıldı. Cyprus-Mail internet sitesinin haberine göre işadamı Aykut, kuzeyde kalan Rum arazileri üzerinde bir milyar Euro’luk konut inşa ederek, bunları yabancılara satmakla itham ediliyor.

İsrail ve Portekiz vatandaşı olan Aykut’un tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatıldığı belirtilirken, 51 yaşındaki oğlu Afik Yaacov ile 49 yaşındaki oğlu Michael Mistriel’in de sorgulanmak üzere mahkeme emrince arandığı kaydedildi.

İsrailli işadamı ve oğulları ‘Suç işlemek için komplo kurmak, kabahat işlemek için komplo kurmak, başkasına ait taşınmaz mallarda hileli işlemler yapmak, başkasına kayıtlı araziyi yasa dışı bulundurmak, bulundurmak ve kullanmak, ayrıca gasp amaçlı komplo kurmakla’ suçlanıyor.

Akif Grup’un, Kuzey Kıbrıs’ın İskele ve Girne bölgelerinde yaptığı inşaatlar ise şu şekilde sıralandı:

Caesar Projesi; Caesar Blue, Caesar Beach, Caesar Breeze, Caesar Bay, Caesar Cliff ve Caesar Resort.

İsrailli işadamını, güneydeki barolar Birliği’nin eski başkanı, ünlü Rum avukat Hristos Klerides savunuyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:53