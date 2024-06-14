Gökten yağmur değil dolar yağdı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs’ta benzeri az görülen bir olay daha yaşandı. Turist vizesiyle adaya gelen Sümeyra Eylül Aslan isimli genç kadın Gazimağusa’da tanıştığı adamın aracıyla geziye çıktı. Ayrılma vakti geldiğinde aracın arka koltuğunda para olduğunu fark etti. Toplamda 17 bin 400 dolar ve 3 bin Sterlini çaktırmadan çantasına koyup oteline gitti.

İsmi açıklanmayan çapkın adam durumu fark edince polise giderek yardım istedi. Polis kısa sürede Sümeyra’nın kaldığı oteli tespit ederek, harekete geçti. Otelin balkonunda dinlenen kadın, polisin geldiğini görünce paraların tümünü aşağıya doğru fırlattı. Polis, önce Sümeyra’yı tutukladı, sonra paraları toplamaya başladı.

Paraları balkondan savurdu

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 12 Haziran saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, tanıştığı C.A. isimli şahsın aracıyla geziye çıktığını söyledi. Polis, zanlının araçtan inerken, ön koltuk ile arka koltuk arasında, konsol içerisinde bulunan 17 bin 400 dolar ile 3 bin Sterlin nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine zanlının kaldığı otelin tespit edildiğini kaydeden polis, otele gidildiğini anlattı. Soruşturma memuru, zanlının polisi görmesiyle, çaldığı paraları balkondan savurarak imha etmeye çalıştığını açıkladı.

Zanlının, gözaltına alındığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye 11 Haziran’da geldiğinin tespit edildiğini kaydeden polis, ülkemizde hiç bir bağı bulunmadığını ifade ederek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

“Ne olur başka bir ceza verin”

Mahkemede söz alan zanlı, “Türkiye’de devlet memuruyum, 14 Haziran için dönüş bileti aldım, 17 Haziran’da nöbetim var, ne olur kamu yararı başka bir ceza verin” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Kararı duyan zanlı hıçkırıklara boğuldu.