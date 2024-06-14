Yaralanan olmadı

Ergün YAHAT

İskele-Gazimağusa anayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Kaza, Mehmet Zerentürk isimli sürücünün önünde seyreden ve yavaşlamak zorunda kalaan çift kabin aracı çarpması sonucu gerçekleşti.

Polisin açıklamasına göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında İskele-Gazimağusa anayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.

Yönetimindeki PS 160 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyreden Mehmet Zerentürk, Dom Info Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru ilerleyen ve önündeki seyreden ve yavaşlamak zorunda kalan İbrahim Etem Arıkan (E-46) yönetimindeki VY 687 plakalı çift kabin aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan VY 687 plakalı araç, orta refüjdeki beton bariyere de çarptıktan sonra devrilip tavanı üzerinde durdu.

PS 160 plakalı araçsa çarpmanın etkisiyle sol şeride doğru savrularak, sol şeritte Gazimağusa istikametine doğru seyreden Nurseli Akbaş (K-54) yönetimindeki VD 928 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.