Bu sorunu çözün

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Covid-19 süresinde ülkede yaşanan aşı sorununa dikkat çekerek hükümetin adım atmasını istedi.

Hastalığa yakalanan, hastanede yatan veya hayatını kaybedenlerin ya aşısız ya etki süresi geçmiş Sinovac aşılı ya da eksik aşılı olanlar olduğuna vurgu yapan İncirli “Artık yeter. Aşı sorununu çözün” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan bir paylaşımla hükümeti uyaran İncirli “Aşı tedarik edin ve toplumu aşılayın.



Başka türlü pandemi ile başa çıkmamız mümkün değildir. Ve pandemi sağlık, ekonomi, eğitim ve daha bir çok yaşamsal alanı zalimce etkilemeye devam edecektir” dedi.Sıla Usar İncirli yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:Artık yeter. Aşı Sorununu çözün. 12-18 yaş arası çocuklarımızı aşılayın. İlk dozlarını Sinovac olan kişilere 3 ay dolmuşsa tek değil, bir çift daha PfizerBiontech uygulayın. Tam aşılı olmak için iki doz yapılmalıdır. Keza Moderna, Jansen, AstraZeneca aşıları için de aynı şey geçerlidir. Anlamıyor musunuz? Hastalığa yakalanan, hastanede yatan veya hayatını kaybeden insanlarımız ya aşısız ya etki süresi geçmiş Sinovac aşılı ya da eksik aşılı olanlardır. Cılız bir sesle gidin aşı olun demekle bu sorun çözülmez. E ne yapalım aşı olmak istemezler demekle sorumluluktan kaçamazsınız. Aşılanma oranımız sorulduğunda verdiğim yanıttan bir hekim ve bir siyasi olarak utanıyorum. Aşı tedarik edin ve toplumu aşılayın. Başka türlü pandemi ile başa çıkmamız mümkün değildir. Ve pandemi sağlık, ekonomi, eğitim ve daha birçok yaşamsal alanı zalimce etkilemeye devam edecektir.”