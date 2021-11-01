Rumlardan gerideyiz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugüne dek toplam 551 bin 722 kişinin aşılandığını açıkladı. Üstel, ülkede tam aşılanma oranının yüzde 68 olduğunu bildirdi. Güney Kıbrıs’ta ise tam aşılanma oranının yüzde 82 olduğu bilgisi elde edildi.

Üstel, 2 doz Sinovac sonrası 3. dozlarını Biontech yapan sağlık çalışanlarına 4. dozların, Acil Durum Hastanesi çalışanlarından başlandığını, Sağlık Bakanlığı'nın takvimlendirmesiyle önümüzdeki günlerde de devam edileceğini açıkladı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, iki doz Sinovac sonrası üçüncü dozlarını Biontech aşısı yaptırmış olan kişilerin yurtdışına seyahat durumları olması halinde ikinci doz Biontech aşılarının yapılmakta olduğunu da söyledi.

Kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilecek kış günlerinde maske ve mesafe kurallarına uymanın daha da önem kazandığını belirten Üstel, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Kapalı alanlarda bulaşmayı azaltmak için market, alışveriş merkezi, restoran, café gibi işletmelerde aşı veya Covid-19 testi Adapass sorulmasının (aşı veya Covid-19 testi) zorunlu olduğunu anımsatan Üstel, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin artacağını belirtti.

Aşıyla ilgili son rakamlar



Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı.En az bir doz aşı olan kişi sayısı: 276,310 (%72.33)Seriyi tamamlayanlar: 261,490 (% 68.45)3. doz sayısı: 48,140Bugüne dek toplam aşılama: 551,722