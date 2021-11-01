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Can kaybı yok

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Kuzeyde 89, güneyde ise 112 yeni vakaya rastlandı

Can kaybı yok
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 23 bin 042 test sonucu, 73'ü yerel 89 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 554 test neticesinde 112 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde de can kaybı olmadı. 
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 
14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 73 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.
Vakaların, 30 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa,1 kişi İskele ve 1 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu ifade edildi.

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı:  0

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Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 642   
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 379
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6454  
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 75.215

Güneyde son durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 554 test neticesinde 112 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre yeni vakalarla birlikte Güney'deki toplam vaka sayısı 124 bin 444’e yükseldi.
 

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