Yüzler güldü

Hasan KARLITAŞ

Kıbrıs’ın güzel bölgelerinden Lefke’de yılbaşı etkinliği düzenlendi. Yılbaşı etkinliğine, yüzün üzerinde çocuk, yaklaşık 300 kişi katıldı.

Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerin de çok eğlendiği bir etkinlik oldu.

Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Üretici Kadınlar İnsiyatifi güzel bir işbirliği yaptı. Lefke Belediyesi Minikler Ekibi, Yedidalga Folklor Derneği gösterileri ve Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinin, yeşil doğa dostu geri dönüşüm çalışmaları çok değerliydi.

Etkinliğe katılanlar, güzel organizasyondan dolayı yetkilileri kutlarken, 2024 yılının barış, huzur ve sağlıklı bir yıl olmasını diledi.

