Kişi başı 20 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Piyale Paşa Mahallesi’nde, mandıralar bölgesinde, A.A.’nın (E-32) kullanımındaki aracı camlarını kırarak kaportasını ezdikleri, ardından zorla kaçırarak tehdit ettikleri iddia edilen Baran Yıldız ile Burçin Ekmekçioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, Baran Yıldız ile Burçin Ekmekçioğlu’nun, Piyale Paşa Mahallesi’nin mandıralar kısmında mandıralarına geldiği gerekçesi ile A.A. isimli müştekinin kullanımındaki aracı durdurduktan sonra taş ile camlarını kırdıklarını ve kaportasını ezerek kasti hasara uğrattıklarını anımsattı. Polis, zanlıların daha sonra müştekiyi araçtan indirerek yüzüne yumruk attıklarını, sopa ile vurarak yere düşürerek tekme atıp ciddi şekilde darp ettiklerini, ardından zorla kendi araçlarına koyarak, Baran Yıldız’a ait işyerine götürerek insan kaçırma suçunu işlediklerini hatırlattı.

Teminatla serbest kaldılar

Baran Yıldız’ın, işyerinde müştekiye hitaben, “seni öldüreceğim, bizim çöplüğümüze gelemezsin” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da belirten polis, A.A.’nın kendi imkanları ile işyerinden kaçarak kurtulduğunu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 20’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 300’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.