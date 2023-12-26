Emanetleri yaşatılacak

Gözde Süreç SARI

Küçük Kaymaklı şehitleri ve şehit Hüseyin Ruso için dün anma töreni düzenlendi.

İlk tören, Küçük Kaymaklı şehitleri için saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlendi. Çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Öğrenciler tarafından şiir okunan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso konuşma yaptı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso, Kıbrıs Türk halkının 1958-1963 ve 1974 yıllarında gerçekleştirdiği milli mücadeleyi simgeleyen anıtta şehitleri onurlandırmak için toplanıldığını söyledi.

Bu mücadeleyi sürdürmenin, özgür ve egemen olarak yaşamanın şehitlere borçları olduğunu dile getiren Ruso, devletin, şehitlerin emaneti olduğunu, onu yarınlara taşımanın sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Şehitlere seslenen Ruso, “Siz rahat uyuyun emanetinizin bekçisiyiz” dedi.

Tatar: Büyük mücadele verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rumların Akritas Planı doğrultusunda ENOSİS’i gerçekleştirmek için yaptığı acımasız saldırılara karşı Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye işaret etti.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1974 Barış Harekatı’na kadar yıllarca mezalim altında, zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin verdiği soylu mücadelenin önemli bir sayfa olarak tarihe geçtiğini dile getiren Tatar, mücadeleden vazgeçilmediğini ve bugünkü noktaya ulaşıldığını kaydetti.

Ruso’nun anıtmezarındaki tören

İkinci törende Şehit Hüseyin Ruso, anıtmezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anıta çiçek, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı marşı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Genel Sekreteri Tuğberk Kaya, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün toplumsal mücadelede önemli rol oynadığını söyleyerek, yurtseverlik ve cesaretle mücadele edildiğini belirtti.

Dönüm noktası

Bu arada UBP Grup Başkanvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık 1963 tarihlerinin Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso’nun anıldığı törenlere katıldığını belirten Ahmet Savaşan, mesajında, Kıbrıs Türk halkının var olmak için sürdürdüğü mücadelenin 21 Aralık 1963’te başladığına işaret ederek, 21 Aralık ile başlayan haftada gerekli direnişin ortaya konmaması veya konamaması durumunda, bu direnişin devam etme şansının ortadan kalkacağına ve böylelikle de Kıbrıs adasının tam anlamıyla Rum hakimiyetine geçmiş olacağına dikkat çekti.