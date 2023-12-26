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Anlamlı etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Şampiyon Melekler adına kermes düzenlendi

Anlamlı etkinlik
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde ve ev sahipliğinde, öğrenci kulüplerinin destekleriyle Şampiyon Melekler adına kermes düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, DAÜ Hukuk Fakültesi önünde özel olarak kurulan stantlarda, çeşitli ürünler ve özel hediyelik eşyaların satışı gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.
 

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