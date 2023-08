Bu zihniyet değişmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, alım gücünün jet hızıyla düştüğünü savunarak, hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğini savundu.

Erhürman, uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğini belirterek, "karşılarındaki zihniyetin sorunlara, ilaç niyetinde bir çözüm önerisi bile getirmediğini" ileri sürdü.

Uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planının önemine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, planlama yapılmadığı takdirde geri döndürülemez hasarlar oluştuğunu kaydetti.

Ülkenin birçok yerinden örnekler veren Erhürman, kaçınılmaz olarak uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti.

İnsanların her dakika, her gün yoksullaşmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, "adına 'hükümet' denilen yapının ise günü kurtarma çabasında olduğunu" savundu.

"Hükümetteki her bakanlığın şatolar gibi davrandığını" ileri süren Erhürman, “Her bakanlık başka şato. Bakanlar kurulunda hep birlikte oturuyorsunuz. Herkes bir alanı kapmış, onun üzerinden okuyor” dedi.

Erhürman, “Yoksullaşıyoruz, göç ediyor çocuklarımız. Her dakika fiyatlar değişiyor. 25 Haziran hayat pahalılığının hesabının kesildiği gün. 25 Haziran’dan 25 Temmuz’a hayat pahalılığı rakamı maskaralığa dönüştü. Sadece benzin 6 defa zamlandı. 1 ay içerisinde. Yoksullaşma, alım gücünün düşmesi jet hızında gidiyor. Karşımızdaki yapının tek derdi kimin ne olacağı. Çözüm bir an önce gitmeleridir” diye ekledi.

Akansoy: Müzakere süreci başlamalıdır

Öte tandan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da katıldığı programda, Kıbrıs konusunda yeni bir müzakere sürecinin yakın zamanda başlayacağına dair sinyaller aldıklarını belirterek, bu yeni süreçte, geçmiş çalışmaların yok sayılmayacağı bir müzakere süreci yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Sorunu’nda uzun süredir bir çıkmaz yaşandığını, statükonun sürdürülemez olduğu konusunda bir mutabakat olduğunu kaydeden Akansoy, garantör ülkeler konumunda bulunan Türkiye ve Yunanistan’ın da bunu idrak ettiğini söyledi.

CTP’den Mutluyaka köyüne ziyaret

Bu arada CTP Mağusa İlçesi yöneticileri, Mutluyaka köyünü ziyaret ederek, köy halkının sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Açıklamaya göre, Mutluyaka köyü kahvesinde yurttaşlarla bir araya gelen CTP Mağusa İlçesi heyeti, belediye ile ilgili çalışmaları da aktararak, belediyeden daha iyi hizmet alımı için talepleri dinledi.

Ziyarette, elektrik kesintileri ve kablo ile elektrik getirilmesi konusuna da değinildi.