Garip bir durum

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin tüm resmi kurumları ‘Toplumsal Direniş Bayramı’ adı altında bugün resmi tatil yapıyor. Ancak vatandaşların ezici bir çoğunluğu bu bayramın ne olduğunu bilmiyor. Kıbrıs’ın, Osmanlı tarafından fethinin 452’nci yıl dönümü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’inci kuruluş yıldönümü olduğunu bilmeyen vatandaşlar, bunun suçunu KKTC eğitim sistemine bağlıyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşların bir kısmı “aklımız fikrimiz marketlerde sürekli artan fiyatlara yoğunlaştı” derken, bir kısmı 1 Ağustos’un resmi tatil olmasını eleştirdi. Vatandaşlar, kamu çalışanlarının tatilde, özel sektör çalışanlarının ise görev başında olduğunu belirterek, KKTC’deki uygulamaların tutarsızlığına dikkat çekti.

Ne dediler?..

Erdal Atamtürk

“1 Ağustos tarihinde ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. 1 Ağustos tarihinin KKTC’nin kuruluş yıldönümü olduğunu düşünüyordum ancak siz söyleyince Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ile Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıldönümü olduğunu hatırladım. Bu günün resmi tatil ilan edilmesinin güzel bir durum olduğunu söylemek istiyorum.”

Orhan Çarka

“1 Ağustos tarihinin Zafer Bayramı olduğunu düşünüyorum. Siz söyleyince Toplumsal Direniş Dayramı olduğunu öğrendim. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri ve Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu bilmiyordum. 1 Ağustos tarihinin resmi tatil ilan edilmesini fazla gerekli görmüyorum. Tatil işleri Kıbrıs’ta çok fazladır. Çok iş yapıyormuşuz gibi bir de sürekli tatil gereksizdir. Devlet dairelerinde çalışanlar belki tatil isteyebilir ancak ben bu işi çok gereksiz görüyorum.”

Özde Ece Akın

“1 Ağustos’un öneminin ne olduğunu bilmiyordum siz söylediğiniz zaman Toplumsal Direniş bayramı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri ve Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu öğrenmiş oldum. Bu günün resmi tatil ilan edilmesi yerine halkı daha fazla bilgilendirecek etkinlikler düzenlense daha faydalı olacağını düşünüyorum.”

Fatma Büyükağa

“1 Ağustos’un öneminin ne olduğunu unuttum. Siz söyleyince Toplumsal Direniş Bayramı olduğunu hatırladım. Ayrıca Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri ve Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu biliyordum ancak son zamanlarda daha çok ekonomi ile ilgilenince bir an aklımdan çıktı. 1 Ağustos’un resmi tatil ilan edilmesinin adil olmadığını, memurun tatil, özel sektör çalışanının çalışıyor olmasını ancak 1 Ağustos’un tatil ilan edilmesinin anlamsız olduğunu düşünüyorum.”

Nasip Pirgot

“ 1 Ağustos tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri ve Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu biliyorum. Bu günün resmi tatil ilan edilmesinin gereği olmadığını düşünüyorum. İnşaatlarda çalışan işçi yine işleyecek ancak memur tatil yapacak, bence çok gereksiz bir tatil. Gençler özellikle Kıbrıs tarihi ile ilgili pek bir bilgi sahibi değildir. Okullarda bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bizim zamanımızda Kıbrıs Tarihi ve Türkiye Tarihi ile ilgili bir şeyler biliyorduk ancak bugün gençler tarihimizle ilgili bilgi sahibi değildir.”

Günay Uzcan

“1 Ağustos’un önemi ile ilgili bilgim yoktur. 1 Ağustos tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri ve Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin yıl dönümü olduğunu siz söyleyince öğrenmiş oldum. Bu önemli olaylarla ilgili bilgi sahibi değildim. Bu günün tatil ilan edilmesi bence normaldir. Halkın bu gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olması adına önemli günlerle ilgili daha fazla öğretici çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Taner Batmazoğlu

“1 Ağustos Tarihinin Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümü olduğunu biliyorum ancak Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı fethinin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu siz söyleyince hatırladım. Bunları biliyordum ancak bir anda hatırlayamadım. Gençler bu gibi önemli tarihleri bilmiyor. Gençlerin aileleri bu gibi önemli günleri çocuklarına öğretmeleri gerekiyor. Devlet sadece bayrak çekip tatil ilan ediyor ancak bu tatilin neden olduğunu gençlere öğretecek bir çalışma yapmıyor.”