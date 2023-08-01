Yeni bir kriz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üretim maliyetlerinin arttığını belirterek, çiğ süte zam yapılmasını talep ediyor. Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) ise süt fiyatlarına zam yapılması halinde fabrikaları kapatacağını söylüyor. Gözler Tarım Bakanlığı’na çevrilirken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, taleplerini iletmek için dün soluğu bakanlıkta aldı.

Ancak yapılan görüşmede uzlaşı sağlanmazken, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, sütü değerinin altında vermemek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Naimoğulları “Alınan süt alınacak, alınmayan sütse dökülecek ve ne gerekirse yapılacak" dedi.

Maliyetleri karşılayamıyoruz

Naimoğulları, hayvancıların artık maliyetleri karşılayamadığını, taleplerini ilettikleri Tarım Bakanlığının hiçbir beklentiyi karşılamadığını kaydederek, Doğrudan Gelir Desteği henüz ödenmediği gibi yem ve arpa desteği olmaksızın koyun başına 50 TL’lik artış yapıldığını söyledi.

Mustafa Naimoğulları, “Bizim kavgamız, süt imalatçıları veya kasaplarla değildir. Şu an yapılan tamamen sektörü bitirme çabasıdır. Bu memlekette bu koşullarla bir yere varamayız. Herkes başının çaresine baksın” ifadelerine yer verdi.

Üretim zorlaştı

Üretim sektöründe olmanın ve üretmenin her geçen gün zorlaştığını, bundan sonra daha da zorlaşacağını ifade eden Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın da siyasilerin de paydaşların da bunu anlamadığını savundu.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancıların her geçen üretimden koptuğunu söyleyen Naimoğulları, “Buna sebep sorunlara çözüm bulamayan Tarım Bakanlığı, sektöre zarar veren süt imalatçıları, kasaplar ve hükümettir” ifadelerine verdi.

Bir torba yem 650 TL civarında...

Yapılan yanlışların sektöre diz çöktürdüğünü söyleyen Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Gün geçmiyor ki bir zam yapılmasın. Akaryakıta, suya, elektriğe, yeme derken bir torba yem 650 TL civarına gelmiştir. Yani bir kilo yemin fiyatı 13 TL’ye çıkmıştır. Hayvancı artık maliyetlerini karşılayamayacak durumdadır. Kimse bu hayvanları nasıl besleyeceğiz, nasıl üreteceğiz ya da kaba yemi nasıl sağlayacağız diye düşünmüyor. Ülkemizde su ve elektrik maliyetini ödeyemeyecek duruma gelen çiftliklerimiz vardır.

Bugün maaşlara yüzde 33 zam gelirken, hayvancının sütüne ya da Doğrudan Gelir Desteklerine zam gelmeli ya da çiğ süt dövize endekslenmelidir… Yapılan toplantı sonucunda yine küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken destekleri, süt maliyetlerini ortaya koyduk fakat hiç bir beklentilerimiz karşılanmadı. Bugün oluşan koşullarda bir litre sütün maliyeti 1’e 1,5 paritesi ile taban fiyatı 17 TL/lt ve desteklerle 18 TL/lt’yi geçmesine rağmen, bakanlığın ortaya koyduğu maliyet 14.5 TL/lt’dir. Sütün fiyatı 14,5 TL/lt olmasına rağmen, sütün yarısı borsaya koyarak hayvancının sütü 13.37’ye peşkeş çektiler.”

Muhatapları biz değiliz

Süt İmalatçıları Birliği’nin, çiğ süt almayacağını ve imalathanelerin anahtarlarını Tarım Bakanlığı’na teslim edeceğini açıkladığını söyleyen Naimoğulları, Süt İmalatçıları Birliği’nin muhatabının hayvancı değil, Tarım Bakanlığı olduğunu söyledi.

“Üretim sektörünün içerisinde olmayanlar, üretimden anlamayanlar bunları bilmez. Buradan ekmek yiyenler bilmelidir ki bugün hayvancının gözü karadır” diyen Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Eğer hayvancı karar verirse 15 gün sütünü döker ve vermez. Fakat mesele böyle çözülmez. Süt İmalatçıları Birliği, Tarım Bakanlığı’na giderek hayvancının sütünün değerini vermesini talep edilmelidir ki hayvancı ayakta kalsın ve imalatçıya sütünü versin. Bugün süt imalatçıları küçükbaş hayvancının sütünü almayıp, istedikleri zaman aldığı için süt üretemeyecek duruma geldi. Bunlar hayvancıyı terbiye etme derdi ile hayvancının sırtından geçinmeye çalışıyorlar. Bunlar kabul edilir politikalar değildir.

Bu sorun böyle çözülmez

Üreticinin süt maliyeti bire bir buçuk parite ile inek sütünün taban fiyatı 17 TL/lt’dir. Koyun sütü taban fiyatı 30 TL/lt, keçi sütü taban fiyatı ise 26 TL/lt’dir.

Tarım Bakanlığı ise destek veremeyeceğini ve bütçesinin olmadığını söylerken hayvancının sorununu süt imalatçıları ile çözmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bu sorun böyle çözülmez.

Şu an da Süt İmalatçıları Birliği yazılı olarak hayvancının sütünü almayacaklarını beyan etsinler biz de hayvancılar olarak başımızın çaresine bakalım. Bu saatten sonra yazılı ifade ile hayvancının sütünü almayacaklarını ve sebeplerini söylemelidirler.”

Bugüne kadar kavga etmekten hiç korkmadıklarını söyleyen Naimoğulları, sektördeki paydaşlarla kavga etmek istemediklerini söyledi.

İmalatçılar zamma karşı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) ise önceki gün yaptığı açıklamada çiğ süt fiyatlarına zam yapılması halinde süt fabrikalarının süresiz kapanacağını ve fabrika anahtarlarını Bakan ve Başbakan'a teslim edeceklerini açıkladı.