Kapasite artırıldı

Yılmaz YAKAR

Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinin kapasitesi artırıldı. Tadilatı tamamlanan Koroner Yoğun Bakım Servisi de yeniden hizmet vermeye başladı.

Bu serviste hemşire olarak görev yaparken, 6 Şubat’taki depremde İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Bedriye Yeniçeri’nin ismi Koroner Yoğun Baklım Servisi'ne verildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’da hastaneyi ve yoğun bakım servislerini ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’ndan bilgi aldı.

Kalfaoğlu: Yatak sayısı 12’ye çıktı

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, hastanenin yoğun bakım kapasitesini artırdıklarını ve Koroner Yoğun Bakım Servisini de yenilediklerini ifade etti.

2019'da göreve geldiğinde yoğun bakım servisinin olmadığını belirten Kalfaoğlu, pandemi döneminde ilk yoğun bakım servisini açtıklarını, eski yoğun bakımın 5 yataklı olduğunu, yeni yoğun bakım servisi yaparak kapasiteyi 12’ye çıkardıklarını kaydetti.

Kalfaoğlu bundan sonraki adımlarının anjiyografi olacağını belirterek, “Koroner anjiyografiyi de kurduktan sonra Gazmağusa Devlet Hastanesi kendi kendine yeten ve Lefkoşa Devlet Hastanesine bağımlı olmayan bir hastane olarak 3. basamak sağlık hizmeti verebilecektir” dedi.

Altuğra: Disiplinin olduğu yerde başarı vardır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da yüksek enerjisi, mesleğe duyduğu aşk ve disiplin anlayışından dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu’nu tebrik ederek, “Disiplinin olduğu yerde başarı vardır diye inanıyorum. Benim de anlayış çizgim aynen bu noktadır” dedi.

İzlem Altuğra, yoğun bakım servisindeki yatak kapasitesinin artmasıyla birlikte hastalara götürülen hizmetin çok daha kapsamlı olduğunu belirtti.

Yeniçeri: Ruhları şad olsun

Koroner Yoğun Bakım Servisi’ne adı verilen Bedriye Hemşire’nin eşi Ahmet Can Yeniçeri de Sağlık Bakanı, Başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yeniçeri, “6 Şubat, bizim için bir dönüm noktası oldu maalesef. Çok hayatlar kaybedildi. Bedriye çok inançlı bir insandı, çok çalışkandı, temiz bir kalbi vardı. Onu kaybetmek bizim için çok acı olsa da, anısının yaşatılması için yapılan tüm bu çalışmalar için teşekkür ediyorum ve buradan tüm Şampiyon Melekler’in ruhları şad olsun” dedi.

