Yol haritası belirlendi

Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Rum lideri Nikos Hristodulidis’le başkanlık sarayında bir araya geldi.

Geniş bölgedeki koşulların, jeopolitik şartların yeni zorluklar ve belki de yeni fırsatlar sunduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirten Mitsotakis, "iki hükûmet arasındaki iş birliğinin mükemmel

olduğunu ve sadece mevcut ve önemli dış politika konularında değil, aynı zamanda iki Hükûmet arasında daha da iyi koordinasyon ve iş birliği gerektirdiğine inandığım bir dizi önemli konuda nasıl iş kurumsal olarak daha da sağlam bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Mitsotakis, "bu nedenle önümüzde duran önemli gelişmeler konusunda her zaman tam bir koordinasyon içinde olacağız." mesajını vererek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yanı sıra Avrupa düzeyinde gerçekleşecek önemli karar ve tartışmalara da atıfta bulundu.

Mitsotakis; Birleşmiş Milletler kararlarından ve uluslararası hukuka saygıdan asla geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Hristodulidis ise "mükemmel iş birliğimizin devam edeceğinden, daha da güçleneceğinden ve bugün yapacağımız istişareler aracılığıyla, daha fazla iş birliği için güçlü inancımızı gösterecek bazı somut kararlar ve eylemler açıklayacağımızdan eminim" dedi.