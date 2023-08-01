Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

“Bir Sınıf da Sen Yap" kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi arasında, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na ve Değirmenlik Lisesi’ne ek derslik yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

İmzalanan protokol kapsamında, proje dahilindeki tüm inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin edilecek, ek dersliklerin yapımını ise Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi üstlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından oluşan hassasiyet ile ülkede eğitime verilen önemin en üst seviyeye çıktığına dikkat çekti, toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için hayata geçirdikleri “Bir Okul da Sen Yap” ve “Bir Sınıf da Sen Yap” kampanyasına gösterilen duyarlılığın eğitim camiasını mutlu ettiğini söyledi.

Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasında, merkezi hükümet - yerel yönetim iş birliğinin önemine vurgu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 10:07