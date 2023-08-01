Yargı acımadı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 buçuk milyon TL olan

3 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan Nijeryalı 19 yaşındaki Okafar Esther Ifeoma ile 21 yaşındaki Amanda Ukwu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, 9 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen sanıkların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Yargıç, iki sanığın gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Louis Vuitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Yargıç, akabinde sanıkların kalmakta olduğu dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 2 kilo 960 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanıkların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti. Sanıkların soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini kaydeden yargıç, uyuşturucu suçlarının en yaygın suç türü olduğunu belirtti. Ağır ceza mahkemelerinin gündemini de en çok meşgul eden suç türünün uyuşturucu olduğunu belirten yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Miktar çok fazla

Yargıç, huzurlarındaki davaya konu olan uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğunu, sanıkların maddeyi ticari amaçlı tasarruf ettiklerini belirterek, bu hususların aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanıkların genç ve sabıkasız olmalarını, suçlarını kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymalarını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Tüm hususları değerlendirdiklerini ifade eden Yargıç, sanıkları mahkum oldukları davalardan 7’şer yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.