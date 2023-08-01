Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen Duvar Operasyonu’nda tutuklu sayısı 3’e çıktı. Polis, 750 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Seçkin Akyer ve Mehmet Yazgı’nın ardından H.Y.’nin de (59) tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, 29 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.20 sıralarında Gazimağusa Otobüs Terminali arka kısmında bulunan Bayraktar Yolu üzerinde, bir arazide bulunan zeytin ağacı altına bir şahsın birşey sakladığına dair bilgi almıştı. Olay yerine giden polis, zeytin ağacının altında, 2 ayrı poşette, 7 paket halinde 750 gram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde bulmuştu.

Bölgede pusu görevine başlayan polis, saat 22.00 sıralarında, olay yerine gelen Seçkin Akyer’i yakalamıştı. Zanlıdan yapılan soruşturmada, konu uyuşturucu maddeleri Mehmet Yazgı’dan aldığını tespit eden polis, Yazgı’yı da 23.30 sıralarında tespit ederek, tutuklamıştı. İki zanlı önceki gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Meseleyle ilgili aranan şahıs H.Y.’yi de yakalayan polisin soruşturmasının devam ettiği açıklandı.