Bulut Akacan’ın itiraz başvurusu görüşüldü

Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edilen iş insanı Bulut Akacan’ın karara ilişkin itirazı ve hakkındaki şikâyetin geri çekilmiş olduğuna dair yeni durumun değerlendirilmesine yönelik talebi görüşüldü. Mahkeme, itiraz başvurusunu karar için süresiz ertelerken, Zeki Asımoğlu’nun şikâyetini geri çekmiş olmasını değerlendirmeye almayı reddetti.

Dava bittikten sonra şikayet geri çekildi

Darp suçundan 2 yıl hapse mahkûm edilen Akacan hakkındaki şikâyet geri çekildi. Darp edilen Zeki Asımoğlu, dava bittikten sonra şikâyetinden vazgeçti. Bulut Akacan da istinafa başvurarak hem aldığı 2 yıl hapis cezasına itiraz etti, hem de Asımoğlu’nun şikâyetini geri çekmiş olmasının mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmasını talep etti.

Mahkeme, geri çekilmiş şikâyeti değerlendirmeye almayı reddederken, karara itiraz başvurusunu dinledi.

Akacan’ın avukatları alt mahkemenin kararının hatalı ve cezanın fahiş olduğunu savunup, kararının bozulmasını talep etti.

Savcı Emine Taşkın, olayın vahametine ve suçların ciddiyet ve yaygınlığına değinip, alt mahkemenin kararının hatalı olmadığını savundu.

İstinaf, kararı okunmak üzere süresiz ertelendi.

Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunmuştu. Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edilmişti.