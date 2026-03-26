Yeni öneriler masaya gelecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması olasılığı konusunda "temkinli bir iyimserlik" taşıdığını belirtirken, İngiliz üslerine ilişkin hükümet planlamasını da özetledi ve bölgesel krizin etkisini ele almak için yeni destek önlemlerinin bugün açıklanacağını duyurdu.

Güney Lefkoşa'daki Yunan büyükelçiliği önünde düzenlenen yürüyüşün ardından gazetecilere konuşan Hristodulidis, hükümetin 1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan alınan derslerden yola çıkarak Kıbrıs'ın "özgürleştirilmesi ve yeniden birleştirilmesi" için çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere de ‘Kıbrıs Cumhuriyetine dönüş’ mesajı verdi.

Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile yaptığı son görüşmeye atıfta bulunan Rum Lider, BM Genel Sekreteri'nin "açık siyasi iradesini" ve ileriye dönük yol haritasını vurguladı. Nikos Hristodulidis, hükümetin sorumlu mali yönetim sayesinde yeni destekler getirebilecek durumda olduğunu da sözlerine ekledi. Hristodulidis, 100 milyon avroyu aşan önlemlerin zaten yürürlüğe konulduğunu ve mevcut ekonomik istikrarın hükümete etkili bir şekilde yanıt verme olanağı sağladığını belirtti.

Hristodulidis şunları söyledi:

“Umarım Türk tarafından olumlu bir yanıt gelir, böylece bu niyet somut bir girişime dönüşür ve Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde çözülmesi amacıyla görüşmeler kaldığı yerden devam eder. Bunlar, ekonominin birçok sektörünü etkileyecek, özel ve son derece hedef odaklı önlemler olacak. Birçok sektörü kapsayan bir paket hazırladık ve ayrıntılı duyurular yapacağız.”

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri meselesine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümetin net bir planla ilerlediğini söyledi ancak ayrıntıları açıklamaktan kaçındı. Hükümet olarak harekete geçildiğinde bunu planlama ve net bir hedef doğrultusunda yapıldığını pratikte kanıtlayan bir hükümet olduklarına dikkat çeken Hristodulidis, Londra'nın ve ulusal konseyin en başından beri bilgilendirildiğini belirtti.

Türk Kıbrıs tarafının tepkilerine yanıt olarak ise Rum Lider, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne döndükten sonra konu hakkında söz sahibi olabileceğini, Türkiye'nin ise ancak Cumhuriyeti tanıdıktan sonra görüşmelere dahil olabileceğini söyledi. Hristodulidis, üsler içindeki askeri olmayan kalkınma konusunda İngiliz hükümetiyle daha önce yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026, 09:54