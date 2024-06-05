Kıb-Tek’te sorunlar bitmez

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları, bir personelin 7 kez görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle dün Lefkoşa veznesinde greve gitti. Grev nedeniyle vezneler çalışmadı, vatandaşlar ödeme yapamadı.

Sendikanın grevi nedeniyle harekete geçen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) alternatif ödeme yollarını duyurdu.

Kurum, vatandaşların ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada El-Sen’in haksız yere eylem başlattığı belirtilirken, sendika başkanı Ahmet Tuğcu, grev gerekçelerini açıkladı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, siyasi nedenlerden dolayı bir kadın personelin 7 ayda 7 kez başka birimlere sürgün edildiğini savundu.

Tuğcu, “Bu ayıp sonlanmadığı sürece biz grevlerimizi büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Tuğcu “Kıb-Tek Genel Müdürü tarafından eğer geri adım atılmaz ise Perşembe günü de tesislerimizdeki tüm arıza bölümlerini çalıştırmayacağız” dedi.

El-Sen Başkanı Tuğcu, amaçlarının halkı mağdur etmek olmadığını ancak kadın emekçilerinin de hakkını da bu şekilde korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Ercan’ın borcu 92 milyon TL

Tuğcu, Ercan Havalimanında meydana gelen elektrik kesintisinin sendikayla ilgisi olmadığını söyledi. Tuğcu, “Ercan Havalimanının 92 milyon TL borcu var. Bu nedenle elektrikleri Kıb-Tek tarafından kesildi. Siyasi baskı üzerine ise elektrik akımı yeniden sağlandı” ifadelerini kullandı.

Kıb-Tek’in duyurusu

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, sendikanın eylemi nedeniyle Lefkoşa veznesinde işlem yapılamadığı belirtildi. Açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Lefkoşa veznesinde başlattığı haksız eylem nedeniyle vezneden işlem yapılamamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebilir.”