Herkes çok kızgın

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), geçtiğimiz gün taifelere yüzde 13 artış yaptığını açıklarken, bir yandan da borcu olan aboneleri ödeme yapmaları konusunda uyarıyor. Kabarık faturalarla baş etmeye çalışan vatandaşlar, bu yetmezmiş gibi 42derece sıcaklıkta elektriksizlikle boğuşuyor. Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ,Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ve Fikret Kürşat arsaları civarına dün 2 saati aşkın süre elektrik verilmezken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Hizmet alamıyoruz ama sürekli zamlı tarife ödüyoruz” dedi.

Ne dediler…?



Ahmet Yurteri

“Elektrik faturamız oldukça yüksek geliyor. Sürekli zam yapılıyor. Bir yıl önce 2 bin lira gelen faturalar 5-6 bin liraya çıktı. Son zamdan sonra faturalar daha da kabaracak. Vatandaş sürekli kesintilere maruz kalırken, yüksek ücretler öderken bir de 675 lira gibi bir bakiye borcu olanların elektrikleri kesiliyor. Bu hiç adil değil, hizmet yok, zam çok.”

Tijen Özkaloğlu

“Geçen ay 4 bin 500 TL elektrik faturası geldi. Emekliyim ve üniversiteye giden çocuklarım var. Bu ekonomik ortamda bu astronomik rakamlar bizlere yüksek geliyor. Umarım yetkililer gerekeni yapar. Halk yeni zammı kaldıramaz.”

Hüseyin Yanık

“Ortalama 5 bin 500 lira fatura geldi. elektrik faturaları yaz aylarının gelmesiyle daha da yükselecek. Dar gelirli halkımız bu yükün altından kalkamaz. Şu an bu şişkin faturalar ve fiyatlarla şişirilmiş bir enflasyon mevcut kimin elinde patlayacağı belli olmaz.”

Mehmet Levent

“Yeni yapılan zam adil bir yaklaşım değil artık geçinemeyecek hale geldi bu halk. Hiç mi gören, bizleri önemseyen ve sesimizi duyan yok.”

Mustafa Açıkgöz

“Elektrik faturalar çok yüksek geliyor. Özellikle yaz aylarında klimalar çalıştırıldığı için faturalara daha da kabarık oluyor. Son zamdan sonra bizi ne bekliyor bilmiyorum.”

Songül Koç

“Her şey çok pahalı ve zamlarla nasıl baş ederiz bilemiyoruz. Maaşımızın büyük bir kısmı elektriğe gidiyor, bu zamların altından kıpırdayamayız.”