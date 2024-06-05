Yeni tanık dinlendi

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu’nun davası sürüyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın son oturumunda Lefkoşa Kaza Mahkemesi çalışanı Derviş Kızmaz tanık olarak dinlendi.

Arun’un şoförü Y.C. ile birlikte fotokopi çekmeye giden tanık Kızmaz, 20 yıldır mahkemede çalıştığını ve 2013 yılında görülen hukuk davasına bakan yargıcın odacısı olduğunu söyledi.

Kırmaz, “Dava bittiğinde yargıç bana renkli fotokopi olmadığı için Capital Bank’a gidip fotokopi çekmemi söyledi. Y.C ile beraber gittik” dedi.

Y.C’nin koyu renkli arabasıyla beraber gittiklerini, fotokopiyi de Y.C’nin çektiğini söyleyen Kırmaz, yine aynı şekilde geri döndüklerini kaydetti.

Kırmaz’ı ilk istintak eden savunma avukatı Süleyman Dolmacı “Bu dava (hukuk davası) kimle kimin arasındaydı?” diye sordu.

Kırmaz bu soruya, “Kaskon ile Asena arasındaydı” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Dolmacı, “Y.C ile gideceğini yargıç biliyor muydu yani?” diye sorunca Kırmaz, “Duruşmada konuşuldu” dedi.

Dolmacı, “Mahkeme tutanakları oradadır, başka sorum yok” dedi.

Avukat Serhan Çınar ise Kırmaz’ı istintakında, Kırmaz’ın kendisini de uzun yıllardır tanıdığını hatırlattı ve “Benim birçok duruşmamda da görevliydiniz. Ben en son hangi davayı yaptım?” diye sordu.

Kırmaz, “Cratos davası” deyince Çınar bu davanın Yüksek Mahkeme’de olduğunu söyleyerek, davada sunulan emareleri ve bunların sayısını sordu.

Kırmaz, “Hatırlamıyorum” dedi.

Çınar, “Bunların hiçbirini hatırlamıyorsun, Cratos davası 2021 yılında bunu da hatırlamıyorsun ama 2013’deki davayı ve emareyi hatırlıyorsun öyle mi?” diye sordu.

Kırmaz, “Renkli fotokopi olduğu için herhalde, hatırlıyorum” dedi.

Çınar Kırmaz’ın ilk ifadesinde Y.C’nin adını vermediğini hatırlattı ve bu ifadeyi Mahkemeye emare olarak sundu.

Çınar, “Polis sana Y.C’yi gösterip tanıttı mı?” diye sordu, Kırmaz “Hayır” cevabını verdi.

Dava bittikten sonra Y.C’nin şoförlüğünü yaptığı Tekin Arhun’u bırakıp kendisiyle fotokopi çekmeye gidemeyeceğini söyleyen Çınar, Y.C’nin arabasının yanından da ayrılmadığını söyledi.

Ne olmuştu

Geçtiğimiz duruşmalarda dinlenen Tekin Arhun’un şoförü Y.C. 2013 yılındaki hukuk davasında emare olan evrakın fotokopisini çekmediğini öne sürmüştü.

Y.C ilgili evrakı hukuk davasında sunulduktan sonra fotokopi çekmek için almadığını, Arhun’u sadece mahkemeye getirip götürmekle görevli olduğunu, bu sırada da arabasında beklediğini anlatmış ve rapordaki parmak izleriyle ilgili bilgisi olmadığının, bankaya giren her evraka dokunduğunu ve buna da dokunmuş olabileceğini söylemişti.

Ancak poliste başka mahkemede başka konuşan zanlı düşman tanık olarak ilan edilmiş, soruşturma amaçlı tutuklanmıştı.