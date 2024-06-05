Nüfus yoğun

Serdar ŞENGÜL

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeleri Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, su kesintisinden en fazla etkilenecek bölgelerin Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve İskele olacağını belirtti.

Nüfus az olduğu için Güzelyurt’ta su sorununun aşılabileceğini ifade eden Özçınar, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Geçitköy pompa istasyonunda meydana gelenarıza sebebiyle ülke geneline su verilemediğini kaydeden Özçınar,”Özellikle nüfusu kalabalık olan bölgelerimiz Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ve İskele’de büyük sorunlar yaşanacaktır. Güzelyurt’ta şu an için avantajlı sayılırız, çünkü nüfusumuz diğer bölgelere nazaran daha düşük.

Dolayısıyla hazırlıklı olabiliriz ve olağanüstü hallerde su tasarrufu yapabiliriz” dedi.

Kaynaklar en iyi şekilde kullanılmalı

Su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması gerektiği konusunda da görüşlerini aktaran

Özçınar, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ülkemizin su ihtiyacı olan 2.5 milyon metreküp suyun 1.5 metreküplük kısmını kendi aküferlerimizden karşılıyoruz. Nüfus artışını göz önüne aldığımızda, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız.

Su tasarrufunu, bilinçli kullanımı insanlara anlatmalıyız, bu konuda çeşitli yasalarla bunu güçlendirmeliyiz. Bu küresel ısınma bizleri daha zor günlere götürecek. Merkezi yönetim olarak daha iyi bir politika zemininde ilerlemek zorundayız.”

