Açığa alındı

Lefkoşa‘daki bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan 34 yaşındaki M.Y. (E) 15 ile 16 yaşındaki iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Geçtiğimiz Cuma günü tutuklandığı ve soruşturma amaçlı 3 gün hücrede tutulduğu belirtilen zanlı teminata bağlandı.

Zanlı “Cinsel Taciz” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’nı İhlal” suçlamalarıyla ileride yargılanacak.

Mahkemede olguları anlatan polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının telefonunda yapılan incelemede eski öğrencilerinden 15 yaşındaki B.B. ile cinsel içerikli yazışmalarının bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti. Zanlının, öğrencisiyle olan konuşmasında konunun cinselliğe gelmesine engel olmadığının saptandığını kaydeden polis, “Anal pircing nasıl olur bilmiyorum ama…” şeklinde yazışmalar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayrıca, özel ders verdiği 16 yaşındaki kız öğrenciyle aralarında geçen mesajlaşmalarda Tanga giyer misin?” gibi cinsel içerikli sorular ve konuşmalar yaptığını kaydetti. Zanlının öğrencilere herhangi bir fiziksel teması veya fiziksel tacizi bulunmadığını belirten polis, iki gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açığa alınacağını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin gönüllü değil psikolojik baskı altında ve çok yorgun olduğu bir saatte ifade verdiğini iddia etti.

Mahkeme, zanlının, 200 bin TL nakit teminat, 2 milyon TL şahsi kefalet imzalaması, iki kişinin birer milyon TL kefalet imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.