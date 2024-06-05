Yargılanacak

Ercan Havaalanı’nda kontrol noktasından geçerken çantasında içerisinde hintkeneviri kırıntısı bulunarak tutuklanan Safiye Korkmaz, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 8 gündür hücrede tutulan zanlı yargılamak üzere 30 gün süreyle cezaevine gönderildi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen zanlı tutuklu yargı kararına itiraz etmedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 16.38 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi.

Polis, tespit edilen zanlının valizinde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı tarihte mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde öğütücünün analiz için laboratuvara gönderildiğini, 30 Mayıs tarihinde yine mahkemeye çıkarıldığını ve 5 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde analiz sonuçlarının çıktığını, öğütücünün içerisinde az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, davaları görülünceye kadar 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.