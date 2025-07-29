54 milyon harcandı

Gazimağusa’nın Maraş bölgesi, uzun yıllardır ihtiyaç duyulan sağlık altyapısına nihayet kavuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğiyle hayata geçirilen ve 54 milyon TL’ye mal olan Maraş Sağlık Merkezi, çağdaş donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle dikkat çekerken, açılışta konuşan yetkililer bu yatırımın sadece bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki güçlü bağların da bir simgesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Maraş’ı “gözbebeğimiz” olarak tanımlarken, Başbakan Ünal Üstel, "Her sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yalnızca bir sağlık merkezi değil, iki ülke arasındaki kardeşliğin simgesinin açıldığını ifade etti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise Maraş Sağlık Merkezi’nin, adanın en gelişmiş sağlık tesislerinden biri olduğunu ifade etti.

Üstel: Sırada hastane ve sosyal konut var

Yeni Maraş Sağlık Merkezi, dün düzenlenen tören ile halkın hizmetine sunuldu.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bakanlar ve bürokratlar katıldı.

Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirterek, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

“Her gittiğimiz yerde ifade ediyorum; her verdiğimiz sözün arkasındayız. Hükümet olarak hiçbir sözü havada bırakmadık. Hükümet programına ne yazdıysak, Meclis’ten ne geçirdiysek, fazlasını yaptık, eksiğini bırakmadık” diyen Üstel, Maraş Sağlık Merkezi’nin de bu vaatlerden biri olduğunu söyledi.

Üstel, “Bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hayata geçirdik. 2024-2025 yıllarını sağlıkta atılım ve gençlerin yılı ilan ettik. Pamuklu ve Karpaz bölgelerine de hizmet verecek bir hastane inşa edeceğiz. Türkiye ile imzaladığımız iktisadi iş birliği anlaşmaları kapsamında ülkemize 76 milyar TL kaynak aktarıldı. Bu kaynaklar işte böyle somut projelerle hayat buluyor” dedi.

Gençler için sosyal konut projeleri geliştirdiklerini ifade eden Üstel, kırsal kesim arsaları yasasının güncellendiğini belirterek, Maraş bölgesine de sosyal konut yapılacağını duyurdu.

Gazimağusa’da yıllardır devam eden altyapı sorunlarına da değinen Üstel, içme suyu hatlarının yenilendiğini, Maraş dahil birçok bölgede su tesisatlarının modernize edildiğini aktardı. Gazimağusa Limanı’na da yıllar sonra yeniden su verildiğini belirten Üstel, limandaki tüm dairelere su ulaştırıldığını ve yakında gemilere de su temin edileceğini açıkladı.

Tatar: Maraş bizim gözbebeğimiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, Maraş’ın KKTC’nin en gözde bölgelerinden biri olduğunu vurguladı. Maraş açılımının dünya çapında büyük ses getirdiğini belirten Tatar, “Açık olan Maraş bölgesini 2,5 milyon kişi ziyaret etti. Bu topraklar bizim kadim mirasımızdır. Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

Yatırımların sürdürülebilirliği için istikrarın önemine işaret eden Tatar, enerji sorununun da Türkiye ile iş birliği içinde çözüleceğini kaydetti.

Başçeri: Bu merkez, birlikteliğimizin simgesidir

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yalnızca bir sağlık merkezi değil, iki ülke arasındaki kardeşliğin simgesinin açıldığını ifade etti.

“Maraş Sağlık Merkezi, bölge halkına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacak. Burada verilecek her hizmet, Türkiye ile KKTC’nin ortak emeğinin somut bir göstergesi olacak” diyen Başçeri, 2024-2025 yıllarını kapsayan mali iş birliği anlaşmalarıyla yaklaşık 3 milyar TL kaynak sağlandığını ve sağlık sektörünün en çok desteklenen alan olduğunu vurguladı.

Başçeri, "Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli vizyonuyla başka bir yönde ilerleyen Kıbrıs konusunda Maraş Sağlık Merkezi'nin bir devlet yatırımı olarak bu topraklara dikilmiş olması, bu topraklardan vazgeçilmeyeceğinin de yegane, açık tezahürüdür diye düşünüyorum” dedi.

Dinçyürek: Ada’nın en gelişmiş sağlık merkezi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise Maraş Sağlık Merkezi’nin, adanın en gelişmiş sağlık tesislerinden biri olduğunu ifade etti. 35 odalı, çok fonksiyonlu merkezin hekim kapasitesinin artırıldığını ve çağdaş donanımlarla donatıldığını belirtti.

Değirmenlik ve Lapta sağlık merkezlerinin yakında açılacağını duyuran Dinçyürek, Pamuklu Hastanesi’nin temellerinin atılacağını, Girne Hastanesi’nin ise tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Tüm projelerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ünal Üstel’in desteğini yanlarında hissettiklerini belirterek teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025, 09:34