12 ülkeden katılım oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim gören kadın öğrencilerine yönelik “Geek Girl Yemeği” düzenlendi. 12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler hem kendi projelerini hem de geleceğe dair hedeflerini paylaş-tı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa Suriçi’nde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen “Yeşil Hat Üzerinde Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma Projesi” kapsamında organize edilen etkin-lik, kadınların teknoloji alanındaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı hedefledi.

KTTO-KGK Başkanı Eda Kervanlı liderliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem kendi projelerini hem de geleceğe dair hedeflerini paylaşarak, kariyer yolculuklarına verici sohbetlerde bulundu.

Etkinlikte KTTO-KGK Başkanı Kervanlı, KTTO-KGK Yönetim Kurulu üyeleri Elif Onan ve Tüge Dolmacı ve Proje Koordinatörü Merve Ereksel, katılımcılara iş dünyasında karşılaşabilecekleri fırsat ve zorluklar hakkında bilgiler vererek, girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı.

12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ TechGirls Komitesi üyeleri, KTTO-KGK üyeleri, Analiz Özgü Ltd. Direktörü Özgü Taçyıldız yer aldı.

Kadınların ekonomik güçlenmesine destek

KTTO-KGK tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, 2026 yılına kadar kadın girişimciliğini yüzde 13,1’den yüzde 15’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 34,9’dan yüzde 38’e çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla kadınların sosyal, akademik ve eko-nomik alanlarda desteklenmesi çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi öncelikli faaliyetler arasında yer alıyor.