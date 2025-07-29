Denetimler yetersiz kalıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede iş sağlığı ve güvenliği ile kaçak işçi dene-timlerinin yalnızca 11 teknik müfettişle yürütüldüğünü belirterek, bu durumun ciddi bir denetim açığı yarattığını vurguladı. Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası (KTMMO) Başkanı Ayer Yarkıner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Asansörler Denetim Tüzüğü ve ilgili mevzuatın güncellenmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gardiyanoğlu kabulde yaptığı konuşmada, mevcut Asansörler Denetim Tüzüğü ve ilgili yasal düzenle-melerin artık günün ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti. Bu durumun Çalışma Dairesi teknik müfettişle-rinin denetim çalışmalarında çeşitli zorluklara yol açtığını söyleyen Gardiyanoğlu, “21 bin işyeri ve 160 bin çalışanın bulunduğu bir ülkede, sadece 11 müfettişle iş sağlığı ve güvenliği ile kaçak işçi denetimi yapmak kolay değil” dedi. Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi teşkilat yasalarını güncelledikle-rini ve kadro sayısını artırdıklarını belirten Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi teknik müfettişleri ve Makine Mühendisleri Odası ile iş birliği içinde kalıcı, sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek bir tüzük oluşturarak çalışma yaşamındaki mağduriyetleri gidermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Yarkıner: İş birliğine hazırız

Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de, Asansörler Denetim Tüzüğü’nün ve ilgili yasal mevzuatın yenilenmesi konusunda gereken teknik desteğin verilmesi için oda olarak iş birli-ğine hazır olduklarını kaydetti.

