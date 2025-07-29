Ada yeniden birleşmeli

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Baf’ta düzenlenen bir anma etkinliğinde “işgalin, normalleşmesine izin vermeyeceklerini” ifade etti.

Rum Yönetimi’nin; BM kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik bağlılığını yineleyen Letimbiotis, Türkiye’nin “provokatif tutumu-na” karşı Kıbrıs sorununa yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlaması için tutarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in atanmasının, Kıbrıs Rum tarafının "koordineli ve ısrarlı diplomatik faaliyetlerinin sonucunu teşkil ettiğini" savunan Letimbiotis, adanın yeniden birleşmesi ve bağımsızlığın sağlanması çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Vekili Yiannis Antoniu ise ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik araçları kul-lanarak Türkiye’nin “maksimalist ve bölücü taleplerini” yıkmak için mümkün olan her şeyi yap-tıklarını söyledi.

Aşağı Baf’ta düzenlenen bir anma törenine katılan Antoniu, New York’ta geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının sonucundan da söz ederek bu-nun “az ancak önemli olduğunu” ifade etti.

Sürecin devam ettiğini söyleyen Antoniu, sürecin devamı için bir yol haritasının ortaya kondu-ğunu belirtti.