Bunu beklemezdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, başkasıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle eski eşinin evine giremediğine, çocuğunu göremediğine dair mesaj atan Mehmet Yıldırım mahkemelik oldu. Hakkında taciz suçundan soruşturma başlatılan zanlının eski eşine, “Başkasıyla beraber oluyorsun diye ben eve giremiyorum, çocuğumu göremiyorum” şeklinde mesaj attığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İzlem Kasap, zanlının, 23 Mart 2022 tarihinde, eski eşi F.N.’ye eve giremediği gerekçesiyle “Sen başkası ile beraber olacaksın, ben eve giremeyeceğim, çocuğu göremeyeceğim, adama bak her şeyi kılıfına uydurmuş” şeklinde mesaj yazarak taciz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının, suçunu kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.