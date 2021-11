Bunu neden yapıyorsunuz?

Ömer KADİROĞLU

Kara sınır kapılarında çift aşılı kişilerden ayrıca PCR testi istenmesi nedeniyle muhaceret işlemleri ağırlaşırken; özellikle Lokmacı kapısından geçenlerin sayısında azalma olduğu bildirildi.

“Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz” diyen esnaf, KKTC içinde maske bile takmayan siyasilerin diğer yandan ziyaretçiler için ağır şartlar koymasını eleştirdi.

*****

Ne dediler…?

Kemal Altuncuoğlu

“Arasta bölgesinin şu anda tekerrür eden bir sıkıntısı var. Sınır kapılarında yeniden PCR ve Antijen testi istenmesi geçişleri yine olumsuz yönde etkiliyor. Eğer aşıya inanıyorsak neden aşılı kişilere test zorunluluğu getirildi? Güneyde PCR testleri 40 Euro ve buraya gelmek isteyen aşılı kişiler dahi gelemiyor. On gündür yeniden eskiye döndük ve esnaf siftah yapmadan dükkân kapatıyor. Sadece Lokmacı Sınır Kapısındaki esnaf değil bu yanlış uygulamanın tüm esnafa olumsuz yönde etkileri oluyor. Beklentimiz Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bir an önce kararı revize etmesi ve en azından aşılı kişilerden test istenmeden geçişine müsaade etmesidir. Bunun yanında kendisine önerimiz de var; isterlerse burada kendilerine yer verelim ve antijen testleri bu bölgede de yapılsın. Kapalılık süreci sonrasında kapılardaki geçişlerin yeniden başlaması ile umutlanan esnaf borçlanarak mal aldı, heyecanla dükkânlarına gelmeye başladı ve yeni bir darbe daha bölge esnafına vuruldu. Burada birçok kişi ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştı ancak şu an mevcut dükkân sahipleri bile iş yerlerini açamıyor. Bir an önce önlem alınmalıdır ve karar revize ederek geçişler kolaylaştırılmalıdır.”

Mehmet Güngör

“Hükümet yetkilileri ‘gençlerin önünü açalım’ diyor ancak kimi kastettiklerini anlamadık. Benim üç tane çocuğum vardır ancak on gündür siftah bile yapmıyorum. Kapılardaki geçişlere getirilen yeni şartlar nedeniyle güneyden kuzeye geçerek alışveriş yapanların önü kesildi. Ben açım arkadaşım. Beni destekleyeceksen bana ve benim gibi zorda olanlara bakabilecek bir hükümet isen her yeri kapat bize de bak. Oturdukları yerden karar alıyorlar, istedikleri zaman kapıları açıp kapatıyorlar. Gelip buradaki esnafla bir görüşme yapmadan ‘kapıları kapatıyorlar ya da geçişleri zorlaştırıyorlar. Yeni dükkânlar açıldı, yeni mekânlar oluşturuldu ancak bir yanlış kararla buradaki hareketliliği bıçak gibi kestiler. En yakın zamanda gelip Arasta esnafının sesini duymalarını istiyoruz.”

Şaziye Kofalı Kurt



“Şu anda geçişlerde, yeniden hem aşılılardan hem de aşısı olmayandan PCR veya antijen testi isteniyor. Bu uygulama ile yaklaşık on gündür işler yüzde 85 düştü. Aşılı olanlardan test istenmemesi gerekiyor. Biz aşılara güvenerek aşımızı yaptırdık ancak alınan kararlarla aşı değersizleştiriliyor. Ülkeye döviz gelirse herkes kalkınır ancak bu kararlarla dövizin gelişini engelliyorlar. Çok ciddi bir soruna neden oluyorlar ve burada esnafın da düşünülmesi gerekiyor. İstediğimiz kapılardan geçecek olan aşılılardan test istenmesi kararından vazgeçilmelidir.”Ramazan Özpolat“Yaklaşık on gündür geçişlerde uygulanan PCR zorunluluğu buradan geçimini sağlayan biz esnafın işlerine büyük bir darbe oldu. Yaklaşık iki yıldır Pandemi ile mücadele ediyoruz ve ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben 5 Şubat 2020’de dükkânımı ciddi bir yatırım yaparak açtım ve 1 Mart 2020’de kapılar kapandı. Tekrardan kapıların açılması ve geçişlerin rahatlatılması ile canlanmaya başlayan Arasta bölgesi aşılı ve aşısız herkesten PCR testi istenmesi ile tekrardan esnaf zora sokuldu. Sıkıntımız çok büyük. Alınan bu karardan ivedilikle vazgeçilmesi gerekiyor. En azından aşılı kişilere test zorunluluğu uygulanmamalıdır ki yeni yıl öncesinde kendimizi biraz toparlayabilelim. Yetkililer buna hemen müdahale etmelidir.”Bünyamin Yüksekbaş“Aşılı ve aşısız herkesten sınır kapılarında PCR veya antijen testi zorunluluğu getirilmesi ile buradaki esnafa büyük bir darbe vuruldu. Zaten bu insanlar çok zor günler geçirdi. Batma noktasına gelen Arasta esnafı kapılardaki geçişlerin kolaylaştırılması ile bir umut yeniden işlerine dört elle sarıldılar ancak alınan bir yanlış kararla geçişler tekrar durduruldu ve esnaf hayal kırıklığına uğratıldı. İnsanları aşıya davet edecek uygulama yapacaklarına aşılı da aşısız da aynı uygulamalara maruz bırakılıyor. Burada çok insan ciddi yatırımlar yaptı ve yanlış kararlarla mağdur oluyorlar. Aşıya inanıp güveniyorsak neden geçişlerde aşılılar da test yapmak zorunda kalıyor?. Eziyetten başka bir şey değildir. Bu karardan vazgeçilmelidir ve aşılılardan test istenmemesini istiyoruz. Arasta’da bıçak kemiğe dayandı. Çok acil bir şekilde karardan vazgeçilmelidir.”Ayfer Altuncuoğlu“10 gündür siftah yapmıyoruz ve boşu boşuna dükkân açıp elektrik yakıyoruz. Biz geçişlerin başlaması ile yeni ürünler getirttik ve iş yapacağız umudu ile hazırlıklar yaptık ancak şu an kapılarda uygulanan bürokrasi nedeniyle güneyden geçişler yine bitirildi. Aşılı kişilerin geçişlerine kolaylık sağlanması gerekiyor çünkü bu insanlar aşıya güvenerek yaptırdı ancak Sağlık Bakanı Ali Pilli aşılıyı da aşısızı da ayni görüp geçişlerde PCR veya antijen testi zorunluluğu getirdi. Sağlık Bakanının esnafla sorunu ne anlamadık ancak bizleri de gelip aydınlatmasını istiyoruz. Güneyden kafile olarak gelen turistler de vardı ancak onların da önü kesildi. En azından aşılı kişilerden test istenmemesi gerekiyor. Buradaki esnafın ekmek kapısını kapatacaklarına oturup bu sorunu çözmelerini istiyoruz.”