Öneriler hatırlatıldı

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullar için Covid-19 tedbirlerini yeterince almadığı gerekçesiyle Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesi için önerilerini sıralayan sendika, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara gönderdiği pandemi kılavuzunun yetersiz kaldığını savundu; Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun referans alınmasını istedi.

KTÖS’ün Gönyeli İlkokulu önünde yer alan eyleminde “Önce Sağlık Sonra Eğitim”, “Okullarımızı Önemsemenizi İstiyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okulların açıldığı Eylül ayından bu yana öğretmenlerin özveriyle görev yaptıklarını kaydederek, bugün birçok okuldan yeni vaka haberi aldıklarını, tedbirlerin yoksunluğundan dolayı evlerde, toplu taşımada ve okul dışından bu vakaların okullara taşındığını savundu.

Öztüccar: 46 öğrenci bir öğretmen pozitif

Gönyeli İlkokulu Müdürü ve KTÖS Okul Temsilcisi Rağıp Öztüccar da 760 öğrencinin öğrenim gördüğü ilkokulda, dün 46 öğrenci ve 1 öğretmeninCOVİD-19 pozitif olduğunu, okul öğretmenlerinin adeta filyasyon ekibi gibi hizmet verdiğini belirtti.

Sınıfları “A” ve “B” grupları olarak ikiye bölüp o şekilde eğitim verdiklerini anlatan Öztüccar, toplu taşımada bunun böyle olmadığını, çocukların yan yana seyahat etmesinden dolayı bulaşın artabileceğine işaret etti.

KTÖS tarafından hazırlanan yazılı açıklama Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz tarafından okundu.

İşte KTÖS’ün önerileri



KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nun artan vaka sayılarına karşılık bir hafta uzaktan eğitime geçmesinin yoğunluğu azaltacağı ve ailelerin endişesini ortadan kaldıracağı belirtilerek şu önerilerde bulundu:Bakanlığın okullara gönderdiği pandemi kılavuzu yetersiz. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu referans alınmalıdır.Okullardaki pandemi mücadelesinde davul boynumuzda, tokmak başkasının elinde olamaz. Sorumlulukla beraber karar verme aşamasında okullarla istişare edilmelidir.Uzaktan eğitime geçmek için bir sınıfta 3 vaka beklemenin mantığını hala açıklamadınız. 25’i geçmeyen, çocukların tekli sıralarda oturduğu ve her öğrenciye 1,5 metrekare alan düşmesi halinde, 2 vaka uzaktan eğitim için yeterlidir.Adanın güneyinde çocuklar için her hafta seyyar ekipler okulları ziyaret ederek test yapacak. Almanya'da okullarda enfeksiyonun yayılımını önlemek için lolipop şeklinde test çubuklarını çocuklar kullanılmaya başladı. Lolipop testinin uygulanma şekli hem basit, hem de çocukların yaşına uygun. Bu test için çocukların bir pamuklu çubuğu 30 saniye boyunca emmesi yeterli oluyor. Adanın kuzeyinde ise hızlı testleri okullara taşımak yerine, öğrenci ve öğretmenleri en uzak ve en yoğun PCR test merkezlerine yönlendiriyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’nın lolipop testlerden temin etmesi halinde hem çocukların hem de ailelerin endişesi büyük oranda azalacak.Pandemi tüm hayatlarımızı değiştirmesine rağmen eğitim sistemimizi değiştiremedi. Hala daha pandemi yokmuş gibi hazırlanan öğretim programları ile çocuklara akademik bilgi yorgunluğu yaşatıyoruz. Dershanelerin hazırladığı test kitaplarına göre eğitim hızı belirlemeye çalışıyoruz. Kolej sınavlarını çocuklarımızın potansiyeli, yeteneği ve becerisinin önüne koyuyoruz. Öğrencinin müşteri, eğitimin meta olarak arz - talep piyasasına sunulması Talim Terbiye Dairesi’ni artık etik olarak rahatsız etmelidir. Pandemi süresince çekirdek öğretim programı, seyreltilmiş akademik bilgi ve artırılmış görsel, işitsel ve psiko-motor beceri istiyoruz.19 Kasım tarihinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için 5 ana başlıkta ve 17 alt başlıkta kamuoyu ile paylaştığımız önerilerimiz güncelliğini korumaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile görüşmeye hazırız olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.Sendika olarak istediğimizi başta çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesidir.Derdiniz Seçim Değil, Yüz Yüze Eğitim Olsun.”