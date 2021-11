Hayaller gerçeğe dönüyor

Herkesin hayali unutulmaz ve hafızalara kazınacak bir düğündür elbette. Düğün söz konusu olduğunda Merit Park Hotel “Muhteşem bir düğün için gerçek fark, Merit Park” sloganının hakkını veriyor.

Misafir memnuniyetini ilke edinmiş olan Merit Park Hotel & Casino, siz mutluluğa ilk adımlarınızı atarken tüm samimiyeti, profesyonelliği, vizyonu ve kaliteli servis anlayışı ile sizlerin yanında olmaya devam ediyor.

Kapalı ve açık alan opsiyonları bulunan Merit Park Hotel açık alanda bulunan Lemon Park, 500 kişiye kadar yemekli, bin kişiye kadar kokteylli organizasyonları, kapalı alanda bulunan Bellapais Balo Salonları ise 900 kişiye kadar yemekli bin 500 kişiye kadar kokteylli organizasyonlarda misafirlerini ağırlayabilecek kapasiteye sahip.

Merit Park Hotel’de gerçekleşen düğünlerinizde davetlilerinize yaşatacağınız görsel şölenin yanı sıra lezzet şölenini de es geçmemek gerekir.

Düğün menüleri ile organizasyon anlayışını zirvede tutmayı başaran Merit Park Hotel’in zengin mutfağına dikkat çekmek gerekir.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 10:30

Seçeceğiniz menünün içeriğine göre ordörvler, kanepeler, salatalar, ara sıcaklar, tavuk, et ve deniz ürünleri seçeneklerinin bulunduğu ana yemekler, pasta çeşitleri, standart ve lüks içeceklerin bulunduğu zengin menüsü ile davetlilerinize lezzette zirveyi yaşatıyor.Merit Park Hotel; Akdeniz’in eşsiz manzarası, göz alabildiğince mavilik ile doğanın en güzel renklerinden biri olan yeşilin birleşimi, kır çiçeklerinin kokusu başınızı döndürürken, alandaki profesyonel çalışma, yemeklerin lezzeti, servis hızı ve mükemmelliği ilke edinmiş uzman organizasyon kadrosu ile hayal ettiğiniz düğünün gerçeğe dönüşmesini garanti ediyor.İstekleriniz ve ihtiyaçlarınızı her zaman önemseyen Merit Park Hotel’in, farkı düğününüz başlamadan ortaya çıkıyor.Organizasyonunuzu haftalar öncesinden takibe almaya başlayan organizasyon kadrosu, düğün öncesi sürekli sizinle irtibatta olarak, müziklerinizden tutunda misafirlerinizin oturma düzenlerine kadar sizlere yardımcı olan profesyonel bir ekipten oluşmaktadır. Sizin her anınızda yanınızda olan ekip, odalarınızla, fotoğraf çekimlerinizle, davetlilerinizle kısacası hazırlık anınızdan düğün sonuna kadar her türlü ihtiyacınızla ilgilenmektedir.Rüya gibi bir düğün için Merit Park’ta ‘’Evet’’ deyin…