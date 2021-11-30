Üretim durma noktasında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Çamlıbel ve Akdeniz köylerini ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Gezilerde Tufan Erhürman ve Emre Efendi söz alarak yerel ve genel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 2018’de kurulan dörtlü koalisyon döneminde döviz krizi yaşandığını ancak aldıkları önlemler sayesinde Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruduklarını söyledi.

O dönem Türkiye’den de para gelmediğine işaret eden Erhürman, 334 milyon TL GKK masrafları ödediklerini, yılı da 50 milyon TL artıda kapattıklarına işaret etti ve toplamda 384 milyon TL’lik kaynak yaratılabildiğini ifade etti.

Bu rakamların, aslında Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebildiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Erhürman, şimdi de bir döviz krizi yaşandığını ancak koltuklarda oturanların halkım alım gücünü korumak adına herhangi bir önlem almadıklarını vurguladı.

Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerinin üretim açısından çok verimli bir bölge olduğunu aktaran Erhürman, yapılan zamların ardından halkın alım gücünü koruyacak kararlar alınmadığından ötürü üreticinin üretmekten vazgeçme noktasına doğru sürüklendiğini ve bölgenin de bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Kişi: Bütün çalışmalarda CTP önde

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, yapılan tüm manipülasyonlara rağmen saha araştırmalarında CTP’nin önde olduğunun görüldüğünü ve bunun da bazı çevrelerde panik yarattığının altını çizdi.



Girne İlçesi olarak uzun bir süreden beridir sürdürdükleri köy gezilerini devam ettireceklerini kaydeden Kişi, halkın sorunlarını dinleyeceklerini, hem genelde hem yerelde yapmayı planladıklarını konuşacaklarını söyledi.CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi de ziyaretler esnasında söz aldı ve yerel seçimlerle ilgili konuştu.

Yeniceköy’de vizyonunu anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Yeniceköy’ü ziyaret etti ve halkla görüş alış verişinde bulundu.

Erhürman’a ziyaretlerinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. CTP heyeti, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime yönelik hedefleri ve vizyonunu anlattı.

CTP’nin hükümette olduğu 2018 yılının ağustos ayındaki döviz krizinden bahseden ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, o dönem aldıkları önlemler sayesinde halkın alım gücünün erimesine engel olduklarını söyledi.

“AB ile ilişkileri yerle bir ettiler”

UBP’nin son 2-3 yıldaki tutumu sayesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin yerle bir olduğunu aktaran Erhürman, bundan en büyük zararı üreticinin gördüğünü söyledi.

Bu durumun bazı UBP’li bürokratlar tarafından da doğrulandığını ifade eden Erhürman, hellimin satılabilmesi için yüzde 51 küçükbaş hayvan sütü olması gerektiğini ancak bu oranın şu anki duruma göre yüzde 15’i geçmediğini ve hükümetin bu oranı yükseltmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti.

Bu kafa yapısıyla gidilmesi halinde Kuzey’deki üreticinin sadece hammaddeci olabileceğini ve daha da ileriye gidilemeyeceğini söyleyen Erhürman, erken genel seçimlerden sonra CTP iktidarında üreticinin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.