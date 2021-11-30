Girne’nin en prestijli tesisleri arasında başı çeken Merit Royal Otel bünyesindeki Royal Mandarin Chinese Cuisine & Sushi Restoranı, farklı damak tatları arayanlar için gözde bir mekân alternatifi olarak öne çıkıyor. Denize nazır konumu ile en güzel gün batımlarına ev sahipliği yapan Royal Mandarin’de Çin, Japon ve Kanton mutfaklarından otantik lezzetler özel tabak tasarımlarıyla sunuluyor.
1930’lu yıllarda Şanghay’da popüler olan göz alıcı Art Deco mimarisinden esinlenerek dekore edilmiş olan Royal Mandarin’deki Uzak Doğu yolculuğu, restorana adım atmadan, Çin’den özel olarak getirilen ahşap oyma kapı ile başlıyor. Uzak Doğulu usta şeflerin tüm maharetlerini sergilediği bu çarpıcı mekânda klasik sashimi’lerden tatlı su yılan balığı dilimleri ile doldurulmuş özel unagi nigiri sushi’ye kadar farklı tatlar denenebilir.
Eşsiz lezzetler sunuyor
Uzak Doğu mutfağının Kuzey Kıbrıs’taki adresi Royal Mandarin haftanın 6 günü hizmette
Girne’nin en prestijli tesisleri arasında başı çeken Merit Royal Otel bünyesindeki Royal Mandarin Chinese Cuisine & Sushi Restoranı, farklı damak tatları arayanlar için gözde bir mekân alternatifi olarak öne çıkıyor. Denize nazır konumu ile en güzel gün batımlarına ev sahipliği yapan Royal Mandarin’de Çin, Japon ve Kanton mutfaklarından otantik lezzetler özel tabak tasarımlarıyla sunuluyor.
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