Eşsiz lezzetler sunuyor

Girne’nin en prestijli tesisleri arasında başı çeken Merit Royal Otel bünyesindeki Royal Mandarin Chinese Cuisine & Sushi Restoranı, farklı damak tatları arayanlar için gözde bir mekân alternatifi olarak öne çıkıyor. Denize nazır konumu ile en güzel gün batımlarına ev sahipliği yapan Royal Mandarin’de Çin, Japon ve Kanton mutfaklarından otantik lezzetler özel tabak tasarımlarıyla sunuluyor.

1930’lu yıllarda Şanghay’da popüler olan göz alıcı Art Deco mimarisinden esinlenerek dekore edilmiş olan Royal Mandarin’deki Uzak Doğu yolculuğu, restorana adım atmadan, Çin’den özel olarak getirilen ahşap oyma kapı ile başlıyor. Uzak Doğulu usta şeflerin tüm maharetlerini sergilediği bu çarpıcı mekânda klasik sashimi’lerden tatlı su yılan balığı dilimleri ile doldurulmuş özel unagi nigiri sushi’ye kadar farklı tatlar denenebilir.



Salı hariç haftanın her günü saat 18.00’den itibaren hizmet veren Royal Mandarin Chinese Cuisine & Sushi’de yazlık teras ve kışlık kapalı salon alternatifleri bulunuyor. Mekânın müdavimleri için üç aşamalı pişirme işleminden geçen ve zengin Asya mirasını barındıran geleneksel Pekin ördeği, favori lezzetlerde ilk sırada yer alıyor. A-la carte ve fix menü seçeneklerinin tercih edilebileceği Royal Mandarin, Uzak Doğu tatlarını sevenler arasında geniş şarap menüsü ile de adından söz ettiriyor.