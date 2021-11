Oldukça renkliydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Yeniboğaziçi Belediyesi, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği iş birliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda başlayan etkinlik, çocuk hakları bildirgesi okunması ve çocuklara bildirinin dağıtılması ile devam etti. Etkinlikte ilk olarak Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Başkanı Sevilay Öztemiz konuşma yaptı. Öztemiz, açıklamasında “18 yaşını henüz doldurmamış olan her birey bir çocuktur. Biz geleceğin yapı taşlarıyız. Bugün öğrendiklerimizle geleceğe umut ve ışık olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yalnızca bir gün değil her gün bizim de haklarımızın olduğunu ve bu haklar doğrultusunda huzur ve refah seviyesinde yaşamayı hak ettiğimizi vurgulamayı kendime bir borç bilirim. Dil, din, ırk, renk fark etmeksizin dünya üzerindeki her çocuğun hakları vardır. İnançları veya görüşleri fark etmeksizin her çocuk mevcut haklardan yararlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.



Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı, konuşmasında etkinliğin önemine dikkat çekerken, bu tür anlamlı organizasyonlarda iş birliklerinin devam etmesini temenni ederek, çocuk haklarına her zaman sahip çıkılması ve korunması gerektiğine vurgu yaptı.Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise “Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu yüzden sağlıklı, mutlu, başarılı bir nesil için her çocuğa sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.