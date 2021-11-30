Hedef tek başına iktidar

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak seçimlerinde hedeflerinin tek başına 5 yıllık iktidar olduğunu vurguladı.

Seçilmeleri halinde ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlarla, radikal değişiklikler yapacaklarını ifade eden Sucuoğlu, “Hedefimiz 5 yıllık bir hükümeti kurup sürdürmek. Hedefimiz tek başına iktidar. Bir koalisyon hedefimiz yok” dedi.

Başbakan Sucuoğlu Türkiye’deki Habertürk televizyonuna canlı bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa ve İskele bölgesinde çok ciddi yatırım imkânları sağlayacak olan İmar Planına imzayı atarak yürürlüğe koyduklarını da ifade eden Başbakan, önümüzdeki bir kaç yıl içinde “yeni bir Maraş’ın” öngörüldüğü 2 milyar dolarlık bir yatırımın önünün açıldığına da vurgu yaptı.

Ülkedeki esas değişikliklerin 23 Ocak 2022’de erken seçim sonrasında olacağının, ekonomik anlamda ciddi açılımların, radikal değişikliklerin kuracakları yeni hükümette kendini göstereceğinin altını çizen Başbakan Sucuoğlu, 5 yıllık bir hükümet kurmak hedefinde olduğunu söyledi.

Sucuoğlu “Hedefimiz tek başına iktidardır. Bir koalisyon hedefimiz yoktur. Hedefe ulaşılmasının hemen ardından KKTC’ye ekonomik açılım anlamında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile de sıcak paranın ülkeye gelmesinin sağlanması için ciddi projeler ve teknolojik açılımlar başlayacaktır” dedi.

Turizm ve eğitimi ayağa kaldıracağız



Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra yeni teknolojik açılımlar ve sıcak paraya ulaşmak için iki veya üç sektörü ülkeye kazandırmak istediklerini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu anda ülkede turizm ve eğitim iki büyük lokomotif sektörümüz vardır. Her iki sektör de pandemi nedeniyle büyük zarar görmüştür. Yüksek öğrenimde online eğitim kaldırılmasının ardından öğrenciler adaya gelmeye devam ediyor ve yavaş bu sektör toparlanıyor. Ancak turizm halen ciddi sıkıntı yaşıyor ve yüzde 15-18 arası bir doluluk söz konusudur. Bu durum ise ülkede 70 sektörü direk olarak etkiliyor. Üretimi de etkiliyor. Bunlara ilaveten dış etkenlere bağlı olduğundan özellikle turizm çok kırılgan bir sektör. Böylece gelecekte yeni sektörel açılımları 23 Ocak’tan sonra paylaşacağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız vardır.”

UBP’nin oy oranı şu an yüzde 40

Şu andaki anketlerde seçim olması hâlinde UBP’nin oy oranının yüzde 40 bandında olduğunun görüldüğünü kaydeden Sucuoğlu, bu rakamın henüz yeni olduğunu, seçim için iki aylık bir süreç olduğunu ve bu süreçte UBP’nin neyi temsil ettiğini ve Anavatan Türkiye ile paralel bir politika izlediğini bilmeyen KKTC seçmeninin olmadığının altını çizdi.

Partisel olarak sağ partilerin desteğinin yüzde 60’ın üzerine olduğunu belirten Sucuoğlu, halkın özüne bakıldığı zaman Türkiye ile ilişkiler ve Türk askeri, garantörlük ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adada yapmış olduğu katkılara bakıldığında yüzde 90’lara yakın bir desteğin görüldüğünü kaydetti.

Sucuoğlu’ndan üniversite ziyareti

Bu arada Sucuoğlu, Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sucuoğlu, üniversite hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner tarafından karşılandı.