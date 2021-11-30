Yüzde 80 koruyor

Rum Sağlık Bakanlığı, yeni Covid-19 Omicron varyantı dolayısıyla alarma geçildiğini ve durumun yakın takibe alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ve Bakanlık Müsteşarı Christina Yiannaki, Devlet Sağlık Hizmetleri Kuruluşu (SHSO) yönetimi ve ada genelindeki Genel Hastaneler Müdürleriyle bir durum değerlendirmesi yaptı ve görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Michalis Hadjipantelas, basına yaptığı açıklamada, geçen cuma günü SHSO ile bir görüşme yapıldığını, yığılmayı önlemek için devlet hastanelerindeki bazı hastaları özel sektöre aktarmaya karar verildiğini bildirdi.

Hastaların nakli için bir protokol yayımlandığını, buna bazı koğuşlarla kliniklerin de dâhil olacağını belirten Hadjipantelas, yeni varyant ve bağışıklığı güçlendirici dozun yeterince koruma sağlayıp sağlayamayacağı sorularına yanıt vererek 3’ncü doza şimdi daha fazla ihtiyaç olduğunu, 3’üncü dozun yüzde 100 olmasa bile yüzde 70 ile 80 civarında koruduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı, şimdi yüz maskesi takmanın daha da şart olduğunu vurguladı; yeni tedbirlere bazı ebeveynlerin itirazları konusunda da, eldeki verilerin okullarda vakalar saptandığını gösterdiğini, Bakanlar Kurulu’nun tedbirlerin bilim adamlarının önerileriyle aldığını kaydetti.



Hadjipantelas, iki seçenek olduğunu, ya maske takılacak ya da okullar kapanacak, hükümetin ilk seçeneği seçtiğini, bunun en doğru yol olduğunu ifade etti.Yoğun Bakım Birimi’nde tedavi gören aşılı kişiler olup bu hastaların ölüp ölmediği sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı, ölen birçok hastanın başka sağlık sorunları olduğunu, iki aşısı olan ve başka sağlık sorunları bulunmayan ve ölen çok az hasta olduğunu belirtti.Bakan daha katı tedbirler alınması olasılığıyla ilgili olarak, bunun görüşülmekte olan bir seçenek olduğunu, Bilim Komitesi’nin önerilerinin, pazartesi günü yapılacak yeni bir toplantıda masaya konacağını bildirdi.Bakanlık Müsteşarı Christina Yiannaki de, aşılanmaların 12-19 yaşa yükseltildiğini, cumartesi günü toplam yaklaşık 6.000 aşı yapıldığını, 5-11 yaş için aşılanmanın randevusuz merkezlerde yapılacağını duyurdu.Yiannaki, çeşitli köylerde daha fazla aşı merkezi faaliyete geçeceğini, hedefin aşılanan vatandaşların oranını %83’e çıkarmak olduğunu vurguladı.