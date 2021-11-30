Lodos yıktı geçti

Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. AFAD, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan Bursa'da lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalan bir kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi

Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. Birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, dün yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

AFAD açıklama yaptı

AFAD, yurdun bazı kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklama yaptı. İstanbul genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgarın, çeşitli seviyede kazalara neden olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 1517'e yakın ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir.



Fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Saat kulesi devrildi

Çatalca'da da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ayrıca, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

