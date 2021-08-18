Tablo düşündürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 197, Güney Kıbrıs’ta ise 412 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 15 bin 633 test sonucu 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 134 kişi ise taburcu edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava, 1 kişi de deniz yolu ile geldi. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 184 kişi ise yerel vaka.

Vakalara bakıldığında, 74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-25, Kaymaklı-4, Gönyeli-10, Cihangir-1, Yenişehir-5, Çağlayan-2, Metehan-1, Değirmenlik-3, Surlariçi-3, Hamitköy-2, Marmara-1, Haspolat-7, Göçmenköy-1, Kumsal-1, Ortaköy-3,Meriç-5.

Girne

Girne Merkez-22, Alsancak-11, Boğazköy-1, Zeytinlik-1, Aşağı Girne-4, Yukarı Girne-9, Esentepe-1, Karaoğlanoğlu-6, Ozanköy-3, Çatalköy-1,Lapta-2.

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-17, Dumlupınar-1, Tirmen-1, Baykal-1,Tatlısu-1, Akdoğan-3, Karakol Bölgesi-1, Anadolu-1, Maraş-1, Yeniboğaziçi-1.



İskele

İskele Merkez-4, Boğaztepe-1, Mormenekşe-1.



Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4 .

Lefke

Lefke Merkez-6, Taşpınar Köyü-2, Doğancı-2, Yeşilırmak-1.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2.221.262

Toplam vaka sayısı: 14.065

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 12.042

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1979

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 59

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1725

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 181

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 44

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4162

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 254

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 432

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2783

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 36.960

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 61 bin 390 test sonucu 412 yeni Covid- 19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Toplam ölüm 464'e, toplam vaka sayısı 109 bin 665'e yükseldi.