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Tablo düşündürüyor

Kuzeyde 197, güneyde 412 yeni vaka tespit edildi, 3 can kaybı yaşandı

Tablo düşündürüyor
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 197, Güney Kıbrıs’ta ise 412 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti. 
KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 15 bin 633 test sonucu 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 134 kişi ise taburcu edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava, 1 kişi de deniz yolu ile geldi. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 184 kişi ise yerel vaka. 
Vakalara bakıldığında, 74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'nden. 
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez-25,  Kaymaklı-4,  Gönyeli-10, Cihangir-1, Yenişehir-5, Çağlayan-2, Metehan-1, Değirmenlik-3,  Surlariçi-3,  Hamitköy-2, Marmara-1, Haspolat-7, Göçmenköy-1,  Kumsal-1, Ortaköy-3,Meriç-5.

Girne 
Girne Merkez-22, Alsancak-11, Boğazköy-1,  Zeytinlik-1, Aşağı Girne-4,  Yukarı Girne-9, Esentepe-1, Karaoğlanoğlu-6,  Ozanköy-3, Çatalköy-1,Lapta-2.

Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez-17, Dumlupınar-1, Tirmen-1, Baykal-1,Tatlısu-1, Akdoğan-3, Karakol Bölgesi-1, Anadolu-1, Maraş-1, Yeniboğaziçi-1.
 
İskele 
İskele Merkez-4, Boğaztepe-1, Mormenekşe-1.
 
Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-4 . 

Lefke 
Lefke Merkez-6,  Taşpınar Köyü-2, Doğancı-2, Yeşilırmak-1.

Covid-19 genel tablo 
Yapılan toplam test sayısı: 2.221.262   
Toplam vaka sayısı: 14.065 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 12.042  
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1979 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 59   
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1725  
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 181 
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 44    
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14     

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4162  
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 254
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 432 
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2783 
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 36.960
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 61 bin 390 test sonucu 412 yeni Covid- 19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti. 
Toplam ölüm 464'e, toplam vaka sayısı 109 bin 665'e yükseldi. 

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