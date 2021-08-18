Tablo düşündürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 197, Güney Kıbrıs’ta ise 412 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 15 bin 633 test sonucu 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 134 kişi ise taburcu edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava, 1 kişi de deniz yolu ile geldi. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 184 kişi ise yerel vaka.
Vakalara bakıldığında, 74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-25, Kaymaklı-4, Gönyeli-10, Cihangir-1, Yenişehir-5, Çağlayan-2, Metehan-1, Değirmenlik-3, Surlariçi-3, Hamitköy-2, Marmara-1, Haspolat-7, Göçmenköy-1, Kumsal-1, Ortaköy-3,Meriç-5.
Girne
Girne Merkez-22, Alsancak-11, Boğazköy-1, Zeytinlik-1, Aşağı Girne-4, Yukarı Girne-9, Esentepe-1, Karaoğlanoğlu-6, Ozanköy-3, Çatalköy-1,Lapta-2.
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-17, Dumlupınar-1, Tirmen-1, Baykal-1,Tatlısu-1, Akdoğan-3, Karakol Bölgesi-1, Anadolu-1, Maraş-1, Yeniboğaziçi-1.
İskele
İskele Merkez-4, Boğaztepe-1, Mormenekşe-1.
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4 .
Lefke
Lefke Merkez-6, Taşpınar Köyü-2, Doğancı-2, Yeşilırmak-1.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2.221.262
Toplam vaka sayısı: 14.065
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 12.042
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1979
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 59
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1725
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 181
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 44
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4162
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 254
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 432
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2783
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 36.960
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 61 bin 390 test sonucu 412 yeni Covid- 19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Toplam ölüm 464'e, toplam vaka sayısı 109 bin 665'e yükseldi.