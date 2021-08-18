Polisler bu kez de ölümle tehdit edildi

Suna ERDEN- Hüseyin ÇİÇEK

Görevini yaptığı esnada Gökhan Takımcılar tarafından bıçaklanan polis memuru Fahri Toklu’nun tedavisi sürerken, bir saldırı haberi de Dipkarpaz’dan geldi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan ve Dipkarpaz Karakolu’na götürülen 21 yaşındaki Ertuğrul Murat Çobanoğlu, görevli polisleri ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

Polisleri evlerini yakmakla da tehdit eden zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fahri Toklu’yu üç yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Gökhan Takımcılar ise henüz bulunamazken, olay günü onunla birlikte olan ve önceki gece Akdoğan’da bir akrabasının evinde yakalanan İbrahim Ecevit Takımcılar ise dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Gökhan Takımcılar’ın Toklu’yu bıçakladıktan sonra polis aracının anahtarını aldığı belirtildi. Gökhan Takımcılar’ın polisi yaraladıktan sonra Gaziköylü bir şahsın aracını çalarak olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Polis aracının anahtarını aldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Takımclar hakkındaki iddiaları aktaran polis,

15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00’de Gaziköy’de hırsızlık ihbarı üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun olay mahalline gittiğini anlattı. Polis, İbrahim Ecevit Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Fahri Toklu’yu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını, ellerinin muhtelif yerlerinde de kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Soruşturma memuru, zanlıların daha sonra polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Çaldığı araçla kaçtı

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın köy sakinlerinden İ.Ç’ye ait aracı alıp, kaçtığını açıkladı. Zanlının çaldığı arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını kaydeden polis, aracın bulunduğunu ifade etti. Polis, aracın bulunduğu yerde Toklu’yu yaralamakta kullanılan bıçağın bulunduğunu da söyledi. Fahri Toklu’nun devlet hastanesinde yoğun bakımda müşahede altında olduğunu kaydeden polis, , zanlı Takımcılar’ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis, olayın soruşturulduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Çobanoğlu Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı

Polisleri tehdit eden ve Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nun darp suçu işlediği de belirtildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddiaları aktaran polis, 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, alkollü bir şekilde ailesiyle tartışan, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını söyledi. Polis, Dipkarpaz Polis Karakolu’na götürülen zanlının, kendisini tutuklamak isteyen polislere hitaben, “Şerefsizler, beni tutuklarsanız çıkınca hepinizi öldürürüm. Evlerinizi yakarım, çocuklarınızı öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, ardından, elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile polisleri darp ettiğini anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyledi

Mahkemede söz alan zanlı ise “Yaptıklarım için özür dilerim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının, bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 10:09