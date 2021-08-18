‘Yapmadım’ diyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Nijerya uyruklu Emmanuel Chidere Anı, önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının küçük kız, bugün çok güzel görünüyorsun” anlamına gelen, “Today, You look sexy” diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

Yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Sözlü taciz etti

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Şükrü Hafız, Emmanuel Chidere Anı’nın

9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10. 45’te, 15 yaşındaki kız çocuğuna, Türkçe karşılığı “Bugün çok güzel görünüyorsun” olan “Today You look sexy” diyerek cinsel taciz de bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucu 16 Ağustos 2021 tarihinde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının, genç kızı tanımadığını iddia ederek, suçlamayı reddettiğini ifade etti.

Muhaceret kontrolünde zanlının yasal statüsünün olmadığının belirlendiğini aktaran polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.