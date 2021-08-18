Lefkoşa’da park halindeki araçtan cüzdan çaldıkları iddia edilen Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George kamera görüntülerinden tespit edilerek, gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlılar Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George’un 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında Göçmenköy’de park halinde bulunan A.Ö.’ye ait kilitsiz vaziyetteki LV 742 plakalı araçtan içerisinde kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve banka hesap kartları, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın bulunduğu cüzdanı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların kamera görüntülerimden tespit edildiğini açıkladı. Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.