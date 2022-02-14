Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde, önceki akşam, tartışan 2 Nijerya uyruklu erkek şahsı ayırmaya çalışan yabancı uyruklu 8 aylık hamile C.S.H. (K-24) arbede sırasında zarar gördü. Kavga esnasında Clovis Eyap Belinga tarafından göğsünden itilerek yere düşürülen genç kadının ön dişleri kırıldı. Hamile olan kadın, tedbir amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı. Genç kadını iterek yere düşüren Clovis Eyap Belinga dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Karakol bölgesinde bir apartman girişinde, merdiven ayakları üzerinde tespit edilemeyen bir erkek şahıs ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının kavga esnasında, kendilerini ayırmak için araya giren yabancı uyruklu kadını göğsünden iterek yere düşürdüğünü ve 2 ön dişinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu anlattı.

8 aylık hamile

Savcı Serhan Budak’ın sorusu üzerine polis, kadının 8 aylık hamile olduğunu aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, tercüman aracılığı ile “Kalp hastasıyım tutuklu kalırsam zarar görürüm” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.